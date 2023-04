WEER. Zwaarbewolkt en regen in Borsbeek vanochtend

Voor elk slachtof­fer één: Mortsel herdenkt zwaarste bombarde­ment van WOII met 936 vrijwilli­gers

Exact tachtig jaar geleden is het woensdag 5 april dat er 936 doden vielen in Mortsel tijdens de Tweede Wereldoorlog. Het gaat om het zwaarste bombardement in de hele Benelux tijdens de oorlog. Honderden woningen en vier scholen werden van de kaart geveegd. Tussen de bijna duizend onschuldige slachtoffers, zaten meer dan tweehonderd kinderen. De stad Mortsel, de vzw ‘5 april 1943' en enkele verenigingen verzamelden 936 vrijwilligers - voor elk slachtoffer één - voor een groots herdenkingsmoment woensdagnamiddag.