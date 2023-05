WEER. Zo goed als helder in Borsbeek vanochtend

Van skipiste Aspen tot het MAS: bereid je examens in alle rust voor op deze 7 blokplek­ken in de regio Antwerpen

De examens staan weer bijna voor de deur en dat betekent voor duizenden Vlaamse studenten dat de blokperiode is aangebroken. Zij die liever niet thuis studeren kunnen terecht in de bibliotheek van de universiteit, maar er zijn ook heel wat andere iets ‘minder saaie’ plekjes, waar het aangenaam blokken is. Onze redactie zet er voor jou zeven op een rij in de ruime regio rond Antwerpen. Van de indoorskipiste van Aspen in Wilrijk tot het MAS in Antwerpen: op deze plekjes bereid jij je optimaal voor op een geslaagd examen.