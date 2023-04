WEER. Vanochtend kans op bewolking in Borsbeek

Twintig woningen beschadigd na aanslag Osystraat, bewoner is verdachte in Sky ECC-drugsdos­sier

De aanslag in de Osystraat van afgelopen nacht moet zowat de zwaarste aanslag in het drugsmilieu zijn van de afgelopen jaren. De geviseerde woning is zwaar beschadigd en moest zelfs gestut worden. Daarnaast is er glas- en gevelschade in minstens 20 andere woningen. De aanslag was gericht tegen Xavier P., een ex-medewerker van havenfirma Brabo die gelinkt wordt aan de drugsbende van Gianni B. Op dashcambeelden die onze redactie via 4040 in handen kreeg, is het moment van de ontploffing te zien.