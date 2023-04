WEER. Vanochtend kans op bewolking in Borsbeek

Mijntelco Van overnames tot nieuwe spelers: deze impact hebben de nakende veranderin­gen in de telecomwe­reld voor jou

Proximus neemt edpnet over. Orange verwerft een meerderheidsbelang in de Waalse kabelaar VOO. Het oer-Vlaamse Telenet kan internet en tv verkopen in heel Wallonië. Het Nederlandse Youfone wil vast internet aanbieden in België… Om het met een understatement te zeggen: het Belgische telecomlandschap raakt stevig hertekend. Maar wat betekent dat voor jou? Mijntelco.be geeft een overzicht.