WEER. Vanochtend helder weer in Borsbeek

Geniet deze zomer van Zillion en vijf andere gratis films in Fort 4

Filmliefhebbers kunnen deze zomer weer terecht in Fort 4 in Mortsel. Filmclub Cinema M en het Mortselse stadsbestuur organiseren op zes dinsdagen in juli en augustus een filmavond in het fort. Het Vlaamse kassucces ‘Zillion’ mag op 18 juli de Mortselse filmzomer openen.