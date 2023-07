WEER. Stevige buien met fors onweer in Borsbeek vandaag

Twintiger met zware voet voor rechter: “Stond jij hier gisteren ook al niet voor rijden onder invloed?”

Een 22-jarige Antwerpenaar met een zeer zware voet moest het vandaag gaan uitleggen bij de politierechter in Mechelen. De twintiger werd in mei vorig jaar geflitst met 164 kilometer per uur op de Ring van Lier, waar normaal gezien maar 70 km per uur is toegelaten.