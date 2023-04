WEER. Lichte regen en bewolking in Borsbeek vanochtend

Frisse jenever op basis van tornado­bier: “Vergeten sterke drank opnieuw op de kaart zetten”

Terwijl gin hip is, associëren we jenever maar al te vaak met kerstmarkten en de derde leeftijd. Met dat eenzijdig imago wil ‘Meug’ komaf maken. Het Antwerps smaakbureau heeft het Oostmals bier ‘Tornado ‘67’ laten uitstoken tot de frisse ‘Carter’s Jenever’, waarvoor het de handen in elkaar sloeg met whiskyspeciaalzaak Dims Dram uit Oostmalle en distilleerderij Domein Walterus uit Poederlee (Lille). “Je kan het puur, als duikboot in je bier of bij een cocktail drinken”, vertelt initiatiefnemer Jeroen Van Dyck (43) van Meug.