WEER. Kans op helder weer vanochtend in Borsbeek

INTERVIEW. Brandon Wen (29), één jaar directeur van de Antwerpse Modeacade­mie: “Ik heb lesgeven te hard geromanti­seerd”

De belangrijkste modeshow van het jaar breekt dit weekend aan in de Waagnatie. En wel onder het toeziend oog van Brandon Wen (29), de Amerikaanse designer die een jaar geleden de teugels van Walter Van Beirendonck als directeur van de prestigieuze Antwerpse Modeacademie overnam. En dat jaar was zwaar, beaamt de flamboyante energiebom: “In de Academie leven we in een bubbel. Eens de studenten daaruit stappen, beseffen ze dat het soms wel een harde wereld is.”