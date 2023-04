WEER. Kans op helder weer in Borsbeek vanochtend

Gemeente Wijnegem en Dieter Coppens roepen op gras niet te maaien: “Met de gratis bermbord­jes kan je niet alleen je tuin, maar ook je berm laten verruigen voor een fleurige natuur­boost”

Maak van jouw gazon een biodivers paradijs en draag bij aan een hittebestendiger klimaat. Dat is het doel van de actie #ByeByeGazon, waar ook Wijnegem deze lente haar schouders onder zet. Dieter Coppens is weer van de partij om ons met zijn tips en tricks te motiveren om onze tuin te vernatuurlijken. Want als elke Vlaming met een tuin of berm een vierkante meter gras laat groeien, verdubbelt het natuurgebied in Vlaanderen.