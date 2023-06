WEER. Kans op bewolkt weer vanochtend in Borsbeek

“Toekomst van grootste collectie Abarthwa­gens is gewaar­borgd”: museum verhuist binnenkort naar nieuwbouw

Nu Jeroen Nys (54) de grootste collectie Abarthwagens van zijn stiefvader en rallypiloot Guy Moerenhout (74) heeft overgekocht, is de toekomst van de auto’s gewaarborgd. Sinds twee jaar verblijft het Abarth Works Museum in een tijdelijke pop-up, het voormalige gebouw van drukkerij Antilope De Bie. De plannen voor het gloednieuwe museum zijn uitgetekend en binnenkort wordt de eerste (symbolische) steen op de site in de Industriestraat gelegd: “Het nieuwe museum wordt toegankelijker en uitgebreider voor het bredere publiek”, licht Jeroen een tipje van de sluier.