WEER. In Borsbeek zo goed als heldere ochtend

Nog nooit zoveel zomerbars in Vlaamse steden en gemeenten. Vind en beoordeel ze hier

De zomervakantie moet officieel nog beginnen, maar in heel Vlaanderen schieten de zomerbars als paddenstoelen uit de grond. In bijna elke Vlaamse gemeente klappen er wel één of meerdere pop-upbars de ligstoelen open. Om door het bos de bomen te zien, kan je hieronder alle zomerbars ontdekken. Je vindt er niet alleen de openingsdagen en -uren, maar ook het aanbod aan drank en eten. Bovendien kan iedereen ook de bezochte zomerbars beoordelen, zodat je ook kan lezen wat andere bezoekers ervan vinden. Santé!