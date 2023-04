WEER. Een blauwe lucht met enkele wolkenvelden in Borsbeek vanochtend

Erfgoedcel Zuidrand zoekt beestige foto's uit de oude doos

Erfgoedcel Zuidrand, een samenwerking van de gemeentebesturen in de Zuidrand van Antwerpen, werkt aan een digitale film- en beeldendatabank met oude foto’s en videobeelden uit de regio. In het kader van Erfgoeddag is de organisatie op zoek naar foto’s van festiviteiten en tradities waar beesten centraal staan.