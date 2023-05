WEER. Bewolking in Borsbeek vanochtend

Domme fout rechtgezet: opgelet voor ‘TARM’ of ‘TRAM’ in Deurne?

In Deurne is men er in geslaagd een woord van vier letters te misspellen. Wie deze week ter hoogte van het kruispunt van de Gryspeerstraat met de Jozef Nellenslei kwam, werd gewaarschuwd op te letten voor de ‘TARM’. Vervoersmaatschappij De Lijn liet de vergissing dit weekend rechtzetten, zodat fietsers en wandelaars weer beseffen dat het wel degelijk voor de ‘TRAM' is dat ze moeten opletten bij het oversteken.