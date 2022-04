Vragen over de fusie met Antwerpen? Burgemeester beantwoordt jouw vragen

Borsbeek Vingerver­ven voor volwasse­nen in het Tirolerhof

Verven is tegenwoordig voor alle leeftijden, ook als het met de vingers is. Donderdag 21 april kunnen volwassenen zich dan ook twee uur lang uitleven in de Stek in het Tirolerhof tijdens een cursus vingerverven van kunstenaar Claudio M Valencia.

20 april