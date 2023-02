Vooruit Borsbeek houdt ludieke actie voor veilige Schanslaan: “Heraanleg in 2020 is een gemiste kans”

Volgens Vooruit heerst er in de Schanslaan toch een gevoel van onveiligheid. “De heraanleg van de Schanslaan was een gemiste kans. Er zijn geen veilige oversteekplaatsen, de snelheid wordt niet gerespecteerd en door de huidige mobiliteitsplannen zal de verkeersdruk enkel toenemen”, zegt Dries Mariën van Vooruit. Naast de ludieke actie deelden ze ook flyers uit met een duidelijke boodschap: ‘Kom op voor een veilige Schanslaan’. “Verschillende buurtbewoners hebben me gecontacteerd omdat ze bezorgd zijn over de leefbaarheid en de veiligheid in de Schanslaan”, zegt Dries. “De heraanleg van de straat in 2020 was dan ook een gemiste kans: maatregelen om de snelheid te beperken missen hun doel en er zijn geen veilige oversteekplaatsen voor fietsers en voetgangers.”