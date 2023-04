Vanochtend helder weer in Borsbeek

MIJN STAD. Kunstpromo­tor Peter Everaert (62) vertelt over zijn Lier: “Galerij Artisjok is ontstaan op de dansvloer van La Rocca”

Toen hij 18 jaar was, verhuisde hij naar Lier. Hij was toen vooral geprikkeld door het uitgaansleven en startte zijn carrière in de horeca. Na in enkele cafés te werken, opende hij het Italiaanse restaurant Rosario in de Eikelstraat. Vandaag de dag kan je Peter Everaert (62) vooral vinden in de Antwerpsestraat, waar hij Galerij Artisjok uitbaat. Hij maakt zelf geen kunst, maar promoot alles wat ermee te maken heeft. Hij vertelt over zijn woonplaats, zijn favoriete plekjes en wat er beter kan: “Ik zou alle lege panden willen vullen met kunst.”