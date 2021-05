Uitbraak met Indiase variant in Borsbeeks woonzorgcentrum blijft beperkt: slechts één extra bewoner positief

Afgelopen weekend raakte bekend dat vijf gevaccineerde bewoners van woonzorgcentrum Compostela in Borsbeek besmet zijn met de Indiase variant van het coronavirus. Een oudere man met onderliggende aandoeningen bezweek er vermoedelijk zelfs aan. Uit voorzorg werden alle bewoners van de drie verdiepingen maandag in quarantaine geplaatst en getest. Uit de resultaten van de eerste testronde blijkt dat slechts één bewoner van de getroffen eerste verdieping positief heeft getest. Alle bewoners in het woonzorgcentrum zijn gevaccineerd.

Mogelijks Indiase variant

Een bewoonster die vorige week al positief testte, verblijft momenteel in het ziekenhuis: “Zij werd naar het ziekenhuis gebracht omdat ze een operatie moest ondergaan. Daarna is pas gebleken dat ze besmet is met het coronavirus. Momenteel wordt ze verder in het ziekenhuis opgevolgd. De vier andere besmette personen verblijven in hun kamer in het woonzorgcentrum en stellen het goed. De vaccins bewijzen dus wel degelijk hun nut”, aldus Van Berckelaer.