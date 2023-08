Dakloze man dood aangetrof­fen in vervallen zeecontai­ner aan Herentalse­baan in Wommelgem

Het parket van Antwerpen is een onderzoek gestart naar het overlijden van een dakloze man die al een tijdje zou verblijven in een vervallen zeecontainer op een perceel naast de Herentalsebaan. Volgens het parket zijn er geen aanwijzingen van crimineel opzet. In de containers verblijven al enkele maanden vooral Polen.