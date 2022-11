Speel-o-theek van bib Borsbeek uitgebreid met speelboxen voor peuters

Speelgoed is vaak duur en omdat je peuter zijn of haar speelgoed snel beu kan zijn, kan je bij bib Borsbeek nu speelboxen ontlenen. Van autootjes over puzzels tot zachte blokken, de boxen bevatten heel wat leuk speelgoed voor jouw kroost. Je kan ze maximaal vier weken lang gebruiken en je kan er per lidkaart twee tegelijk ontlenen. Er zitten negentien speelboxen in de catalogus.