BIJZONDERE BEROEPEN. Bij ‘berentove­naar’ Pieter (41) maak je je eigen knuffel: “Je kan hem zelfs laten ruiken naar de typische babygeur van Zwitsal”

Je hebt het misschien al wel eens op TikTok of YouTube zien verschijnen, die fameuze Amerikaanse ketens waar je je eigen teddybeer kan samenstellen. Pieter Kerkhofs (41) uit Lier gaat nog een stapje verder. Bij Berefijn kruipt hij in de huid van de Berentovenaar en neemt kinderen en volwassenen mee tijdens een rustgevend moment, waarbij ze hun eigen knuffel tot leven wekken: “Onlangs was er een jongetje van 12 en hij wist dat hij niet lang meer te leven had. Hij wilde nog een aantal knuffels maken met zijn stem om achter te laten bij zijn vrienden en familie.”