PORTRET. Oprichter van de meisjeschiro in Borsbeek Jef Boeckxstaens blaast 100 kaarsen uit: “Noem me geen globetrotter. Ik ben hier geboren en hier zal ik ook sterven”

BorsbeekDe eer was aan Jef Boeckxstaens om als eerste bewoner ooit in de serviceflats van Compostella honderd kaarsen uit te blazen. Een goede danser, bekwaam politicus, en vooral gekend om zijn sociaal engagement in Borsbeek. Zo richt hij in 1948 de meisjeschiro op en stuurt hij maandelijks het lokaal nieuws naar soldaten in West-Duitsland op. Een portret van een man die ooit 14 dagen zonder voedsel in Franse velden ronddwaalde: “Ze stuurden ons de laan uit en zeiden: ‘ga maar water drinken uit het Albertkanaal’.”