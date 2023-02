Nieuwe jeugdsite op recreatiedomein Fort 3

Het voormalige skateterrein op Fort 3 moest in 2021 plaats ruimen voor een nieuw schoolgebouw van de gemeentelijke kunstacademie. Dat gebouw, Academia, werd vorig weekend nog ingehuldigd. Het is in een loods vlakbij het nieuwe gebouw dat het nieuwe skatepark zal gerealiseerd worden. De voorbereidende werken zijn al gestart. Het oude schoolgebouw wordt dan weer gerenoveerd en afgestemd op de noden van de lokale verenigingen.

Subsidie

Schepen Kristof Van de Velde is blij dat de werken nog dit jaar starten. “Met dit project willen we in Borsbeek een toegankelijke en bruisende ontmoetingsplaats creëren waar jongeren zich thuis voelen”, zegt de schepen. “De nieuwe jeugdsite is een perfecte aanvulling op het huidige aanbod op het recreatiedomein Fort 3. Denk maar aan het speelbos, de gemeentelijke kunstschool Academia en tal van Borsbeekse verenigingen die er hun clublokaal hebben.” Mooi meegenomen is ook de 250.000 euro subsidie waarop de gemeente kan rekenen van de Vlaamse overheid. “Hierdoor kunnen we het project net nog een niveau hoger tillen op vlak van kwaliteit en duurzaamheid. Zo wordt er een sanitaire unit en regenwaterput in de plannen opgenomen en doen we de nodige aanpassingen aan het nieuwe jeugdhuis voor een optimale geluidservaring.”