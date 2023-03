Nieuwbouw in August Van Putlei in Borsbeek verwelkomt zes kwetsbare meisjes

Naast de zes studio’s werden er ook drie mantelappartementen voorzien. “Daar zullen drie families een betekenisvolle rol kunnen opnemen ten aanzien van deze jongeren”, aldus het persbericht. De jongeren worden begeleidt door De Vijver, een werking gespecialiseerd in personen met een mentale of fysieke beperking erkend door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap en het Agentschap Opgroeien. Dorp Nr 2 Koningin Fabiola nam de bouw op zich. Dat is een zorgorganisatie in Antwerpen die mensen met een beperking en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt ondersteunt. “Samen gaan we aan de slag om al dan niet normaal begaafde meisjes op het autismestoornisspectrum een warm nest aan te bieden en hen te begeleiden naar zelfstandigheid”, klinkt het nog.