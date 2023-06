Na geflopt referendum in Wellen lanceren initiatiefnemers Borsbeekse volksraadpleging oproep: “Voor of tegen fusie, laat ten minste je stem horen”

Nadat in het Limburgse Wellen een referendum over een mogelijke gemeentefusie op een sisser uitliep, wil burgerinitiatief Burgers voor Borsbeek een kopie van dat scenario voorkomen. “Het is belangrijk dat de inwoners zich tijdens de Borsbeekse volksraadpleging op 24 september laten horen”, zegt spreekbuis Jos Spaepen. “Desnoods pikken we de mensen thuis op.”