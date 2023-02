Leer je kind beter kennen met een workshop babymassage in het Tirolerhof

Kempen Kleine Netevallei wordt toeristi­sche hotspot: “We willen bezoekers inspireren tot een meerdaagse vakantie vol Kempenge­voel”

De Kleine Nete: Kempenaars weten al dat het er fijn vertoeven is, maar voor vele andere Vlamingen is het nog een verborgen pareltje. Daarom slaan de provincie Antwerpen, Regionaal Landschap Kleine en Grote Nete, elf gemeentebesturen en vier lokale ondernemers de handen in elkaar om deze prachtige vallei op de toeristische kaart te zetten met een snoer van 35 belevingsvolle onthaalpunten langs de rivier, zogenaamde ‘Kleine Netemomentjes’.