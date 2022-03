Koop een juweeltje en help een jongere aan een rijbewijs op Art and Classic Expo in Borsbeek

BorsbeekDe eerste Art and Classic Expo gaat vrijdagavond 11 maart van start in Borsbeek. Twee weken lang kan je struinen langs standjes allerhande: van 3D-geprinte juwelen tot handgemaakt keramiekservies en gevlochten manden. Vijftien procent van de opbrengst vloeit naar 2go-vzw, die kanszoekende jongeren onder andere professioneel begeleiden voor het halen van een rijbewijs.

Tin Keramiek, NadiArt Ceramics, Betty Matthysen Fotografie, Milou By Nena, Mambo Baskets, schilderijen van Ilse Van Dessel en handtassen van Sunny Side Up: de keuze is legio om je creatieve ziel tijdens de Art and Classic Expo te voeden. Zeven vrouwen stellen in een open zaal hun handwerk tentoon: “We moeten best een grote ruimte vullen, maar iedereen heeft zulke creatieve objecten dat het één mooi geheel is geworden”, vertelt organisatrice Ilse Van Dessel (56). We stappen elks met gezonde stress in de komende weken, maar hebben er alvast veel zin in.”

Quote Sinds de start van de vzw in 2021 hielpen we al vier jongeren aan een rijbewijs, en er zijn er momenteel nog zeven in opleiding. Philippe Vanderhofstadt, voorzitter 2go-vzw

Dat een deel van de opbrengst naar het goede doel gaat is reden te meer om haar beste beentje voor te zetten, zegt Van Dessel: “Zeker als het een vzw is dat jongeren vooruit helpt. Bezoekers kunnen ook altijd een bedrag sponsoren. We willen iedereen alvast hartelijk verwelkomen op de openingsreceptie vrijdag 11 maart met een hapje, drankje en livemuziek van de band Usual.”

Volledig scherm Voorzitter van 2GO-vzw Philippe Vanderhofstadt en organisatrice Ilse Van Dessel. © Klaas De Scheirder

Wie de expo een bezoekje brengt, kan tegelijkertijd kennismaken met de werking van 2go-vzw. Deze biedt professionele begeleiding aan kanszoekende jongeren tussen 16 en 25 jaar. Voor voorzitter Philippe Vanderhofstadt is dit soort steun immer belangrijk om de werking draaiende te houden: “Het is dankzij sponsors dat we ook materiaal het verschil kunnen maken. Onlangs konden we een professionele rijlesauto kopen, waarmee we gratis rijlessen aan kwetsbare jongeren geven. En dat loont: sinds de start van de vzw in 2021 hielpen we al vier jongeren aan een rijbewijs, en er zijn er momenteel nog zeven in opleiding. Gezien onze wachtlijst, dien we hierbij ook een oproep naar vrijwilligers die door ons worden getraind.”

Sollicitatiebrief

Daarnaast zetten professionele coaches zich in om de jongeren te introduceren op de arbeidsmarkt: “Ze helpen aan hun eerste job of studentenjob is voor ons prioritair om hen zo te helpen op hun eigen benen te staan en hun plaats te vinden in onze maatschappij. Waar nodig zullen we ook bijstaan in het aanleren van de nodige vaardigheden zoals taal, houding en bijvoorbeeld de opmaak van een sollicitatiebrief.”

De Crea tentoonstelling is woensdag, vrijdag, zaterdag en zondag open van 14 tot 20 uur. Plaats van de afspraak: Art & Classics, Frans Beirenslaan 25 in Borsbeek. Meer informatie op 2govzw.be.