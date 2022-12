"Kerstsfeer was ver zoek": Burgers voor Borsbeek overhandigt handtekeningen voor volksraadpleging in gemeentehuis

Borsbeek3219. Het nummer prijkte in de vorm van kerstversiering achteraan een pick-upwagen door Borsbeek maandagavond. Het is het aantal handtekeningen dat verzameld werd door Burgers voor Borsbeek (BvB) en officieel door enkele leden aan de algemeen directeur van Borsbeek overhandigd werd. Die bevestigde dat de volksraadpleging over de mogelijke fusie met Antwerpen zal plaatsvinden.

De sfeer was niet bepaald hartelijk in het gemeentehuis maandagavond, aldus de leden van Burgers voor Borsbeek. Zij overhandigden de 3.219 handtekeningen aan algemeen directeur Kathleen Sebrechts, die bevestigde binnenskamers dat de volksraadpleging georganiseerd zal worden: “Al bestaat er nog onduidelijkheid over de datum”, zegt voorzitter van BvB Jos Spaepen.

‘Tijd rekken’

Nochtans kondigde burgemeester Dis Van Berckelaer (Iedereen Borsbeek) dat zondag 24 september 2023 de volksraadpleging in de sporthal van Borsbeek zou plaatsvinden. “Die datum valt binnen de wettelijke termijn van meer dan 80 dagen voor de beslissende gemeenteraad, en valt daarbij na de zomervakantie.” Volgens Spaepen zou de volksraadpleging al in mei moeten kunnen plaatsvinden. “Volgens onze advocaten is er geen reden om er nog zoveel tijd te laten overgaan. Het college wil hier tijd mee rekken.”

Volledig scherm Marc Van Cutsem en Jos Spaepen van Burgers voor Borsbeek in het gemeentehuis van Borsbeek bij de overhandiging. © Tessa Kraan

De gestelde vraag op de petitie van BvB aan het college van burgemeester en schepenen van Borsbeek luidt: ‘Wenst u dat de gemeente Borsbeek gefuseerd wordt met de stad Antwerpen? Ja of Nee?’. “Met deze vraag willen we ons democratisch recht laten zegevieren”, aldus Burger voor Borsbeek Marc van Cutsem. “We begrijpen niet dat we nog geen onderbouwde argumenten hebben gekregen voor zo'n impactvolle beslissing en eisen dan ook inspraak.” Kathleen Sebrechts wenste de aanwezige pers niet te woord te staan.

