“Jongeren uit jeugdzorg zijn geen criminelen”: expo in Borsbeek raakt gevoelig thema

BorsbeekEen onderdompeling in het leven van jonge kunstenaars met ervaring in de jeugdzorg om het thema bespreekbaar te maken. Dat ambieert de nieuwe tentoonstelling ‘Touch my Soul If you dare' van 2GO VZW en Jeugdzorg Emmaüs in Borsbeek. “Je bent niet alleen, het is niet jouw schuld,” weet kunstenares Amira (16).

Van 23 april tot 8 mei kan je in Borsbeek de tentoonstelling “Touch my soul If you dare” bezoeken. Jonge kunstenaars van de werking van Jeugdzorg Emmaüs geven zich bloot in hun artistieke creaties. Door middel van video, grafische kunst, fotografie, beelden, woorden en andere kunstvormen laten ze u zien hoe zij gebeurtenissen uit hun leven een plaats proberen te geven.

‘We zijn uit huis geplaatst omdat ouders in hun onmacht niet in staat waren om voor ons te zorgen. Toch is er altijd het beeld dat wij, jongeren uit jeugdzorg, criminelen zijn. Zo ontstaat er een grote rem bij ons om open te spreken over onze ervaringen. Via onze video’s, teksten, blogs, forumtheater, boeken en andere media spreken we ons uit. Voor de andere jongeren in dezelfde situatie. Je bent niet alleen, het is niet jouw schuld” zegt de zestienjarige Amira.

Rijbewijs

De jeugdzorg is een sector die weinig gekend is bij de Vlaming. Hier ook geldt dat onbekend vaak onbemind is. “Jongeren die begeleid worden in de jeugdzorg, zijn ook maar doodgewone jongeren met hun dromen en kwetsuren. Het is goed dat zij hieraan op een creatieve manier uitdrukking geven ” zegt Luc Claessens, algemeen directeur van Jeugdzorg Emmaüs Antwerpen.

Deze tentoonstelling vloeit voort uit de samenwerking tussen Jeugdzorg Emmaüs en 2GO VZW. Deze biedt de jongeren van Jeugdzorg Emmaüs de mogelijkheid om hun persoonlijke mobiliteit te vergroten. “Een van onze actiepunten is jongeren helpen om een rijbewijs te behalen” verduidelijkt Philippe Vanderhofstadt, voorzitter van 2GO. “Het is bijzonder moeilijk voor jongeren met een beperkt sociaal netwerk om dit doel te bereiken. Maar een rijbewijs is wel een sterke wissel op de toekomst. Het vergroot je kansen op de arbeidsmarkt.”

Het is ook een doe-tentoonstelling, waarbij de bezoeker via QR-codes in interactie komt met de artiesten en hun werken. Het is dus aangewezen om een smartphone of een tablet met oortjes te voorzien. Plaats van de afspraak: Frans Beirenslaan 25 in Borsbeek.

LEES OOK: