Indrukwekkend concert ter ere van Antwerpse tophoornist André Pichal (52) die aan hartfalen overleed: “Hopelijk kunnen we zo de jeugd wel beter beschermen”

André Pichal doet u misschien niet meteen een belletje rinkelen, bij muzikanten en hoornisten wereldwijd eens zo hard. Pichal was dertig jaar hoornsolo en pupiteraanvoerder bij het BNO, het Nationaal Orkest van België: “Hij scheerde de hoogste toppen. In die wereld was hij de top van de top”, glundert zijn oudere broer Paul, eveneens een begaafd hoornist. “Hij werd gevraagd door opera’s in Berlijn en Parijs om Wagner te spelen, voor een hoornist een extreem moeilijke partij. Daarnaast was hij ook componist en schreef hij de mooiste arrangementen en prachtige filmmuziek. Het was een echt privilege om hem bezig te zien.”

Demonen

Tien jaar geleden overleed André echter aan hartfalen. Hij werd 52 jaar: “Hij had toen nog wilde plannen om naar Amerika en Spanje af te reizen, maar daar besliste het lot anders over. Enerzijds is het ook een lot dat hij tartte: hij rookte, dronk veel te veel en nam ook drugs. Hij vocht tevergeefs tegen zijn demonen.”

Volledig scherm Paul Pichal, de oudere broer van wijlen André. © Tessa Kraan

Om zijn broer te herdenken zette Paul recent het eerbetoon ‘ProjectAP2022' op poten, een muzikaal meesterwerk in de Parochiekerk Heilige Familie in Hoboken: “Uiteindelijk hebben 72 muzikanten -waarvan zo’n 18 hoornisten - een prachtig concert neergezet”, blikt Paul fier terug. “Het was een hele klus om ze bij elkaar te zoeken. Ik vond ze in heel België, Nederland en zelfs Frankrijk. Op het programma waren duidelijk zijn composities en arrangementen voorzien, aangevuld met André’s favoriete componisten: Mahler, Borodin, Liszt en Wagner.” Het concert lokte zo’n 400 toeschouwers, die daarna ook een bezoekje konden brengen aan een tentoonstelling met met schilderijen, koper- tin- en bronswerken.

Het resultaat? “Een zeer geslaagd concert en een opbrengst van 4.438 euro, die we integraal willen schenken aan Free Clinic Plugin (een laagdrempelige werking voor Antwerpse jongeren tot en met 23 jaar die vragen of zorgen hebben rond druggebruik of verslaving, red). Dit doen we zeer bewust: we willen dat zulke organisaties preventief kunnen inzetten op de jeugd en ze bewust maken dat, eens zij in de spiraal zitten, ze er heel moeilijk uit geraken, maar vooral, het grote probleem dat je ook niet meer uit die andere spiraal geraakt.”

Volledig scherm De laatste foto van André in Sint-Pauluskerk, tien jaar geleden. André is zit helemaal rechts, met de hoorn op zijn schoot. © Familie Pichal

Volledig scherm Maar liefst 72 muzikanten uit drie landen gaven het concert van hun leven in de Parochiekerk Heilige Familie in Hoboken. © Familie Pichal

Volledig scherm Uit de oude doos. © Familie Pichal

