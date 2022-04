Ierse runderen palmen opnieuw wei in Fort 3 in: “Er wacht hen een belangrijke taak”

In de winter zitten ze op stal in Mechelen, maar van eind april tot september palmen drie volwassen runderen en twee kalveren de weiden van Fort 3 in. Voor de kalveren is het de eerste keer: “En ook voor hen is het belangrijk dat ze grazen”, zegt lid van Natuurpunt Borsbeek en koeienwachter Pol De Ridder. “Op die manier bestrijden ze de Japanse duizendknoop.”