Gratis optreden van Blues & Fun in Fair Café

ANTWERPEN Stad Antwerpen gaat camera’s in kinderdag­ver­blij­ven plaatsen: “Om incidenten te vermijden”

Het Antwerpse stadsbestuur installeert momenteel camera’s bij kinderdagverblijven, om wantoestanden en drama’s zoals in ’t Sloeberhuisje in Gent te voorkomen, of bij Kiddy Watch in 2017 in Antwerpen zelf. Na een melding kan de directie de beelden bekijken of kan de politie ze opvragen. De ouders en de begeleiders kunnen ze niet bekijken. “We beschermen daarmee zowel onze kinderen als onze medewerkers.”

28 februari