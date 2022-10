Gezin staat op straat nadat nieuwbouw onbewoonbaar verklaard werd, vriend start steunactie: “‘We gaan jullie kapot procederen’, zei aannemer”

BorsbeekEen horrorscenario in de Luikse provincie Braives. Acht jaar nadat Ben-Lee en Nadia Van de Velde de drukte van het Antwerpse Borsbeek achter zich lieten om in te trekken in hun droomvilla, staan ze nu op straat. Reden? Hun nieuwbouw werd onbewoonbaar verklaard. Het juridisch geschil met de bouwheer kostte het gezin van vijf al 80.000 euro. Om de kosten te helpen dekken zet een goede vriend van Ben-Lee een steunactie op poten. Hij hoopt 25.000 euro in te zamelen.

“We zijn verloren. Dit is een litteken voor het leven.” Ben-Lee is zijn spullen aan het verhuizen wanneer we hem spreken. Zijn huis in Braives werd door de burgemeester en de brandweer net onbewoonbaar verklaard. Bizar, aangezien BIK Woningen, dat intussen is overgenomen door Groep Huyzentruyt, de nieuwbouwwoning slechts negen jaar geleden neerpootte.

“Haast geen enkele muur stond in de haak. Zelfs de gevel niet”, duidt Ben-Lee in Dag Allemaal. “De fundering was te licht en stond op een natte ondergrond, waardoor al snel de eerste scheuren en barsten verschenen. Op de eerste verdieping was de chapelaag zo broos dat iemand er dwars doorheen trapte. De afvoer van de dampkap was verkeerd. Het EPB (Energieprestatie en Binnenklimaat, red.) is afgekeurd. ’s Winters kregen we de woning amper verwarmd tot 7 of 8 graden. Dat komt omdat ze een warmtepomp van amper 8 kW hadden geïnstalleerd in plaats van een van 12 kW zoals contractueel afgesproken. De tegenpartij wijst alle bewijzen die we geven af. Er lopen verschillende gerechtelijke procedures, maar ze rekken alles tot wij geen geld meer hebben.”

Volledig scherm Ben-Lee en Nadia voor hun nieuwbouw in het Luikse Braives dat net onbewoonbaar werd verklaard. Het gezin gaat nu door gerechtelijke procedures die ze niet meer kan betalen. © Familie Van de Velde

Het gezin hangt nu af van kennissen en vrienden om de nacht door te brengen: “We klopten al aan bij het OCMW, maar aangezien we een eigendom bezitten, krijgen we geen hulp. De hele situatie is heel pijnlijk. Mijn vrouw is depressief, de kinderen lijden onder de situatie, ik slik antidepressiva. Groep Huyzentruyt zei dat ze gingen procederen totdat we kapot waren en we onze kinderen geen eten meer konden geven, en dat is hen gelukt. Laatst moest ik een vriend om geld vragen om een treinticket te betalen van Brugge naar Gent. Mijn zoon moest voor een schooluitstap een frisdrank meenemen, maar zelfs daar hadden we geen geld voor.”

Lege spaarpot

Glenn Loots, een goede vriend van Ben-Lee, hoopt via een crowdfunding het gezin te kunnen helpen met de hoge gerechtskosten: “Glenn had het al eerder voorgesteld, maar ik heb het altijd geweigerd. Nu staan we op een punt dat het niet anders kan: de spaarpot is helemaal op. Er zijn duidelijk heel veel warme mensen op de wereld die ons niet eens kennen maar ons wel willen helpen. Dat is enorm hartverwarmend.”

Woensdag 26 oktober stelde de rechter een nieuwe gerechtsdeskundige aan omdat Groep Huyzentruyt de burgemeester en de brandweer in vraag stelt. Deze moet nu onderzoeken of het huis effectief onbewoonbaar is of niet.

Wie het gezin wil steunen, kan een gift doen via hier.

