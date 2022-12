Geen kerstboomverbranding, maar gemeentediensten komen bomen wel ophalen

Deurne Makro Deurne tijdelijk gesloten na vechtpar­tij tussen klanten

De laatste week van de Makro in Deurne verloopt niet helemaal op rolletjes. Donderdag, op de laatste avond, moest het filiaal tijdelijk gesloten worden nadat enkele klanten het oneens werden over wie een paar van de laatste artikelen mocht claimen. De discussie ontaardde in een vechtpartij.

13:29