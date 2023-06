Fietstunnel onder R11 gaat maand dicht wegens aanpassingswerken

Na bijna 100 jaar mag elektrici­teits­ka­bel in Konijnen­pijp “op pensioen”: “Jarenlang cruciaal geweest bij grote stroompan­nes”

In de Antwerpse Waaslandtunnel - ‘de Konijnenpijp’ in de volksmond - is netbedrijf Fluvius volop in de weer met het vervangen van een elektriciteitskabel. Niet zomaar eentje: een stokoude papier-loodkabel, die dateert van vóór de Tweede Wereldoorlog. Tot nu toe werd de kabel gebruikt als back-up bij grote stroompannes. “Begin dit jaar nog bewees hij zijn nut.”