Elektriciteitspanne in Borsbeek nadat kraan hoogspanningskabel raakt: “Had hij in zijn cabine gezeten, was hij nu dood”

BorsbeekIn de Hulgenrodestraat in Borsbeek heeft een kraan van een betonmixer een hoogspanningskabel geraakt met een stroompanne in de omgeving tot gevolg. Er zijn geen gewonden, maar de omliggende buurt zat een paar uur zonder elektriciteit. Een enkel huis in de Broekstraat is door een brand in een bijgebouw - veroorzaakt door de kortsluiting - onbewoonbaar verklaard. De omgeving is vrijgegeven en er was weinig verkeershinder door het voorval.

Een betonpomp reed vanmorgen rond 6.30 uur aan in de Hulgenrodestraat voor een reparatie. Het ging om een betonpomp met een hoge kraan die bedoeld is om cement over een woning heen de achtertuin in te kunnen begeleiden. Omdat het donker was, kon de chauffeur de omgeving daarentegen niet goed zien en schatte hij de hoogte van de nabijgelegen hoogspanningskabels verkeerd in. Zijn kraan raakte een van die kabels en veroorzaakte grootschalige kortsluiting.

De directe omgeving van de Hulgenrodestraat en de Broekstraat zat daardoor en paar uur zonder elektriciteit. Verschillende elektriciteitskasten zijn volledig doorgebrand en zullen hersteld of zelfs volledig vervangen moeten worden. Bij een enkel huis in de Broekstraat ontstond er zelfs brand in een bijgebouw ten gevolge van de zwartgeblakerde elektriciteitskast. Mogelijk is een telefoonleiding in de muur in brand geschoten. Het huis is onbewoonbaar verklaard. Ook een weeshuis dat in de omgeving ligt zit momenteel zonder stroom.

De brandweer van Borsbeek had de omgeving tijdelijk afgesloten en een veiligheidsperimeter ingesteld, maar ondertussen is alles weer vrijgegeven. Men verwacht wel dat de opruimwerken nog even kunnen duren, aangezien de betonwagen door de kortsluiting zelf ook buiten werking is. Het is nu wachten tot de firma die de betonmolen heeft gestuurd ter plaatse komt om het euvel te herstellen. De langetermijnschade, waaronder de doorgebrande elektriciteitskasten, zal echter wat meer tijd in beslag nemen.

Roger Lageuse, die in het laatste huis van de straat woont, was getuige van het incident en ondervond zoals veel andere buurtbewoners de impact van de stroompanne. “Vanochtend keek ik al eens naar buiten door het raam en toen zag ik een soort van ‘kerstslinger’ met allerlei verschillende kleuren lichtjes voorbijkomen,” vertelt hij. “Toen dacht ik al: “Hopelijk gaat die niet tegen de hoogspanningsdraad rijden.” Niet veel later, toen mijn vrouw, zoon en ik zaten te ontbijten, hoorden we plots twee luide knallen uit de garage. Dat bleek natuurlijk onze elektriciteitskast te zijn die er met nogal wat kracht uit sprong. Alle lichten gingen uit. Ik ging naar buiten om te kijken en zag dat de betonwagen tegen de draad was terechtgekomen.”

De reparatiewerken voor de geleden schade in de wijk zullen niet goedkoop zijn. Zelf lijkt Lageuse eerder onder de indruk dat de kraanbestuurder ongedeerd is. “Die man had geluk dat hij op het moment van het accident niet in de kraan zelf zat, want dan was hij dood geweest. Er staat meer dan 17.000 volt op die draden. Wat betreft onze schade: wij hebben natuurlijk wat brandschade in de garage, onze elektriciteitskast is doorgebrand en de aansluitingen van Telenet zijn volkomen ‘opgesmoord’. Bij onze buurvrouw was het nog iets erger, want daar is de elektriciteitskast echt helemaal uitgebrand. Het is te hopen dat de betonfirma een goede verzekering heeft.”

Grotere impactradius dan gedacht

Het blijkt ook nog dat het effect van de kortsluiting een grotere impact heeft gehad in de omgeving dan eerst gedacht. Zelfs het Wijnegem Shopping Center heeft er iets van gevoeld. “Vanochtend hadden wij inderdaad een spanningsval in het shopping center,” bevestigt Zsofi Horvath, woordvoerster van het Shopping Center. “Gelukkig hebben wij reservegeneratoren die onmiddellijk in werking zijn getreden, waardoor de problematiek voor ons tegen 7.30 uur al voorbij was.”

