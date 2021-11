Drugsmilieu neemt wraak op aanslagpleger. Woning in Borsbeek zes keer beschoten: “Mijn vrouw hoorde schoten en daarna reed een auto in volle vaart weg.”

Borsbeek/DeurneEen woning in de Karel Soetelaan in Borsbeek is in de nacht van dinsdag op woensdag beschoten met een vuurwapen. Daarbij vielen geen gewonden, maar een link met het drugsmilieu wordt wel onderzocht. Volgens onze informatie is het slachtoffer dat in het beschoten huis woont zelf een bekende in enkele drugsdossiers, evenals verdachte in het onderzoek naar een granaataanslag op de voormalige dansschool Roels aan de Boterlaarbaan in Deurne.

Het incident gebeurde rond 2.30 uur. Politiezone MINOS stelde een perimeter in en het gerechtelijk labo kwam ter plaatse voor sporenonderzoek. Zes lege kogelhulzen konden op de plaats van het onheil teruggevonden worden. Van de daders is nog geen spoor.

“Het parket heeft een onderzoeksrechter gevorderd voor vernieling, inbreuken op de wapenwet en deelname aan een criminele organisatie,” aldus Kristof Aerts van het parket. “De Federale Gerechtelijke Politie Antwerpen zal het verdere onderzoek voeren. Een link naar het drugsmilieu wordt daarbij zeker onderzocht.”

Enkele kogelgaten waren duidelijk zichtbaar in de voordeur.

Slachtoffer en verdachte

Volgens onze informatie is de persoon waar de schutters het op gemunt hadden Fidan H., een Belg van Servische afkomst. H. is gekend in een aantal drugsdossiers en is bovendien zelf verdachte in een onderzoek naar een granaataanslag op de voormalige dansschool Roels aan de Boterlaarbaan in Deurne. Deze zomer zat hij samen met medeverdachte Muslim I. enkele maanden in voorarrest.

De woning van Muslim I. in de Lindenboomstraat in Borsbeek werd in augustus al onder vuur genomen. De man was zelf niet thuis want hij zit al sinds april in de gevangenis. Hij wordt verdacht van corruptie van een medewerkster van de stad die op zijn vraag adressen in het rijksregister had opgezocht.

Aangezien het incident in het midden van de nacht plaatsvond, hebben weinig buurtbewoners gezien of gehoord wat er precies gebeurd is. Ook hebben de meesten van hen weinig tot geen contact met de familie die in het bewuste huis woont. Enkel de uitbater van café ‘t Soete, dat tegenover de woning ligt, kon een korte beschrijving van de gebeurtenissen geven.

“Mijn vrouw was rond dat uur wakker en heeft een en ander gehoord,” vertelt hij. “Rond 2.30 uur hoorde ze een aantal schoten. Vlak daarna reed een auto in volle vaart weg. Slechts een paar minuten later arriveerde de politie al. De daders zelf hebben we niet kunnen zien.”

