Dode bij uitbraak Indiase variant in woonzorgcentrum Compostela in Borsbeek

In woonzorgcentrum Compostela in Borsbeek is een uitbraak met de Indiase variant van het coronavirus vastgesteld. Dat bevestigt Joris Moonens, woordvoerder van het Agentschap Zorg en Gezondheid, aan VTM NIEUWS. “Er zijn vijf besmettingen vastgesteld bij bewoners en personeel, waarvan drie met de Indiase variant. Helaas is er ook iemand overleden.” In het woonzorgcentrum was iedereen volledig gevaccineerd.

Alle bewoners van het woonzorgcentrum zitten uit voorzorg in quarantaine. Maandag worden alle bewoners getest. Dinsdag ondergaan de bewoners van de getroffen afdeling opnieuw een test. “Na de grote testronde kunnen we zien of de uitbraak beperkt is kunnen blijven. Voorlopig weten we dat drie van de vijf besmettingen van de Indiase variant zijn. We hebben nog geen goed beeld van hoe deze nieuwe variant zich gedraagt en wat we daarvan moeten verwachten. De herbesmetting van een persoon is op zich niet ongewoon, dat zien we her en der wel opduiken”, legt Moonens uit. Het woonzorgcentrum kreeg tijdens de eerste coronagolf al te kampen met een zware uitbraak. Daar testten op een gegeven moment 72 van de 88 bewoners positief. De persoon die tijdens deze uitbraak bezweek aan het virus zou op hoge leeftijd zijn geweest.

“De eerste besmetting werd vastgesteld tijdens een ziekenhuisopname van één van de bewoners”, verklaart burgemeester van Borsbeek Dis Van Berckelaer (Iedereen Borsbeek). “Waar en via wie die bewoner de besmetting precies heeft opgelopen, zijn we nog volop aan het onderzoeken. Voor virologen is dit zeker geen evidente zaak, want alle bewoners waren gevaccineerd.”

“We volgen de situatie sinds vrijdag op de voet. In samenspraak met de verschillende diensten hebben we beslist om het rusthuis in quarantaine te zetten om interne en externe besmetting in de hand te houden. We hopen om woensdag een beeld te hebben van de situatie. Dan kunnen we zien in hoeverre we de andere afdelingen en het dagcentrum weer kunnen openen voor de residenten en de bezoekers”, aldus Van Berckelaer.

Het woonzorgcentrum wil voorlopig niet reageren op het nieuws.