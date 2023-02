Brandende auto in garagecomplex Borsbeek: politie voert onderzoek

Gidsenvere­ni­ging Argus brengt Lier van vroeger en nu naar woonzorg­cen­trum Sint-Jo­zef

Op 21 februari is het Internationale Dag van de Toeristengids. Lierse Gidsenvereniging Argus wilde deze dag niet ongemerkt voorbij laten gaan, dus organiseerden ze in samenwerking met Visit Lier de gratis wandeling ‘Lier ongewoon’. Omdat niet iedereen meer even goed te been is, bracht de vereniging een bezoekje aan woonzorgcentrum Sint-Jozef, om de bewoners ook mee op tocht te nemen door het Lier van vroeger en nu door middel van een interactieve quiz.