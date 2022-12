Gemeenteraad Borsbeek keurt lening van 3,5 miljoen euro van Antwerpen unaniem goed

Zo’n 3,5 miljoen euro was nodig om de twee gemeentescholen De Klinker en Academia (tijdelijk) te redden. Daarvan gaat 1 miljoen naar werkingsmiddelen en 2,5 miljoen naar de kosten van het nieuwe schoolgebouw. Volgens schepen voor Financiën Ken Casier (N-VA) heeft deze beslissing niets te maken met de mogelijke fusie met de stad Antwerpen: “Al voor de fusie hebben we vastgesteld dat we niet de juiste partner zijn om het onderwijs in onze gemeente te organiseren en zijn we al op zoek naar een partner die dat wel kan.”