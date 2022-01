Borsbekenaren hebben gemengde gevoelens bij de fusie met Antwerpen: “Het is allemaal zo snel gegaan”

The word is out: Borsbeek en zijn 11.200 inwoners behoren in 2025 tot ‘t stad. Beide besturen leggen daarvoor volgende gemeenteraad een intentieverklaring af. Concreet zal de komende drie jaar een intensief participatietraject lopen om de burgers over de gevolgen van de fusie te informeren. Caroline, die samen met haar pasgeboren zoon vandaag naar de ‘lichtjesmis’ ging, vindt dat dat op heden te weinig gebeurt: “Ik heb het nieuws moeten vernemen in de krant. Mijn eerste indruk was dat het precies zo snel was gegaan. Een week nadat de eerste geruchten begonnen was het al zover. Het is jammer dat het bestuur er niet beter over communiceert, maar ik lig er niet wakker van.”