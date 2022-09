Borsbeekse Wendy Huybrechts wint World Series Leonhart tafelvoetbal

Bij de discipline ‘classic dubbel’ zijn de regels iets anders dan in het gewone dubbelspel. Hier begint de achterspeler steeds met de bal in plaats van dat het spel op het middenveld wordt gestart. In deze reeks mag er ook niet gedraaid worden en je mag geen snakeshot uitvoeren.

In de finale versloegen Wendy en Amber een koppel uit Luxemburg en Oostenrijk. Nochtans begon de laatste wedstrijd om het kampioenschap slecht voor de Belgisch-Nederlandse tandem. De eerste set ging verloren en ook in de tweede set kwam het koppel 0-2 achter. “Maar dan hebben we het roer kunnen omgooien”, zegt Wendy. “Ik begon zeer sterk te keepen en mijn partner begon super te scoren waardoor we die tweede set konden binnenhalen. In de beslissende set beginnen we onmiddellijk sterk en komen we 4-0 voor om dan te winnen met 5-1.