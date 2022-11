Borsbeek verzamelt glazen bokalen voor Wereldlichtjesdag

Antwerpse vzw Moeders voor Moeders wint in beroep zaak rond hoofddoe­ken­ver­bod: “Enorm opgelucht”

Het hof van beroep in Antwerpen heeft het gelijkekansencentrum Unia teruggefloten in zijn rechtszaak tegen de Antwerpse vzw Moeders voor Moeders, bekend van haar vondelingenschuif. Het hof is het oneens met de rechter in eerste aanleg. Die oordeelde begin januari dat de hulporganisatie vrouwen met een hoofddoek niet gelijk behandelde. Moeders voor Moeders reageert “zeer opgelucht”. “Het ergste was dat we opzij werden gezet als een discriminerende organisatie.”

14 november