Borsbeek verwelkomt opnieuw nieuwjaarzangertjes

Op 31 december zullen de deelnemende handelaars en inwoners de affiche (middenin in het magazine van november ) aan hun raam hangen, zodat je kan zien waar de zangertjes zeker welkom zijn. Een lijst van de deelnemende handelaars vind je vanaf 21 december op de website van de gemeente. Vergeet zeker je stempelkaart niet op te halen. Dit kan vanaf 1 december op het gemeentehuis of in de bibliotheek. Op 31 december kan je ook terecht in het dienstencentrum Compostela of in het Floris Primspark om je stempelkaart op te halen. Of je print ze zelf af van de website van de gemeente.