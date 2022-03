Borsbeek roept op: “Help jij de zwerfkattenpopulatie in de gemeente intomen?”

BorsbeekOm de zwerfkattenpopulatie op een diervriendelijke manier in te tomen doet het gemeentebestuur van Borsbeek een oproep naar vrijwilligers. Onder begeleiding van Zwerfkat Wommelgem vzw zullen deze de verwilderde katten vangen, steriliseren en terugplaatsen in hun vertrouwde omgeving.

“Heb je zwerfkatten in jouw buurt, wacht dan niet tot er overlast ontstaat. Grijp tijdig in en zorg dat ze gesteriliseerd of gecastreerd worden. Alleen als we dit samen aanpakken, kunnen we deze groep katten en de buurt waar ze leven onder controle houden”, luidt de opmerkelijke oproep van de gemeente.

“Door verwilderde katten te vangen, te steriliseren of castreren en terug te plaatsen in hun vertrouwde omgeving, kunnen we immers heel wat overlast en dierenleed uit de wereld helpen. Steriele en gecastreerde zwerfkatten vertonen een rustiger gedrag, waardoor ook hun welzijn verbetert. Bijkomend voordeel is natuurlijk dat we zo een verdere uitbreiding van het aantal zwerfkatten in onze gemeente tegengaan. Ook voor huiskatten is sterilisatie verplicht, in Vlaanderen moeten alle katten die na 1 april 2018 geboren zijn, verplicht gesteriliseerd of gecastreerd worden voordat ze 6 maanden oud zijn.”

Wil je helpen als vrijwilliger in de zwerfkattenwerking? Neem dan zeker contact op via info@zwerfkatwommelgem.be. Er zijn uiteenlopende taken zodat je je kan engageren in functie van je eigen mogelijkheden: van vangkooien plaatsen, zwerfkatten een tijdelijke thuis geven naar hulp en onderhoud bij dierenverzorging in het asiel.

LEES OOK: