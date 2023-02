Borsbeek lanceert website om burgers te informeren over mogelijke fusie met Antwerpen: “Maar worden ook de nadelen opgesomd?”

Gemeente Borsbeek lanceert vandaag de website Borsbeekfusie.be , een nieuw centraal punt met nieuws over de mogelijke fusie met Stad Antwerpen. Burgemeester Dis Van Berckelaer (Iedereen Borsbeek): “Met deze nieuwe website maken we werk van een transparante en duidelijke communicatie. Hierdoor zullen alle Borsbekenaren zich de komende weken beetje bij beetje een beter beeld kunnen vormen van wat een fusie met Antwerpen zou kunnen betekenen. Voor de zomervakantie zullen we zicht hebben op het totaalplaatje, dan zullen we zien of en hoe de Borsbekenaren en de gemeente beter worden van de fusie.”

Van Berckelaer drukt op het hart dat niet alleen de voordelen, maar ook de nadelen van de fusie aan bod zullen komen: “Maar die nadelen zien we niet gepubliceerd”, zegt woordvoerder van de burgerbeweging ‘Burgers voor Borsbeek’ Jos Spaepen. “Het is nog steeds niet duidelijk wat de mogelijke fusie aan de burger zal kosten. Zo zeggen ze bijvoorbeeld dat er een grotere keuze aan recyclageparken zou zijn, maar niet dat een bezoek daaraan net méér geld zal kosten.”

Van Berckelaer reageert dat de website geregeld geüpdatet zal worden: “Er staat voorlopig nog niet veel op de website. De eindbalans voor iedereen zal elke burger zal zijn: wat brengt een fusie me op, en wat zal het me kosten. Zo zal een alleenstaande moeder met twee kinderen een andere situatie te zien krijgen dan pakweg een grootgrondbezitter.”

Ook op vlak van participatie schakelt de gemeente een versnelling hoger. “Volgende dinsdag gaan we in gesprek met alle medewerkers van de gemeente. Daarna volgt een soortgelijke oefening voor de adviesraden en je zal je ook kunnen inschrijven op klankbordgroepen over verschillende thema’s”, aldus Van Berckelaer. “Ik heb er geen zicht op of nu al berichten via de nieuwe website hebben binnengekregen, maar via de gemeentewebsite waren dat er zevental. Hopelijk vindt men met de website gemakkelijker de weg naar ons.”