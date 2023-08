Aantal grafzerken op gemeentelijke begraafplaats wordt vanaf september verwijderd

Livios Tom bedenkt oplossing om zijn huis te koelen: “Zes graden minder voor slechts enkele euro’s”

Door de ochtendzon liepen de temperaturen hoog op in de woning van Tom. Net op die ramen had hij immers geen ingewerkte screens voorzien. Hij zocht naar een goedkope oplossing en vond die ook. Hij legt aan bouwsite Livios uit hoe hij het 6 graden frisser maakt in huis.