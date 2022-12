400.000 keer bedankt! Deze verhalen uit Borsbeek raakten jullie het meest in 2022: van de fusie met Antwerpen tot een aanslag in het drugsmilieu

BorsbeekBijna 400.000 keer, zo vaak werden de artikels van Het Laatste Nieuws uit en over Borsbeek het voorbije jaar aangeklikt. We brachten grote en kleine verhalen, met goed en slecht nieuws, jullie lazen ze massaal. Van de gemengde gevoelens rond de fusie met Antwerpen tot een aanslag in het drugsmilieu en een spectaculaire landing van een MUG-helicopter. Wij maakten een jaaroverzicht met de artikels die jullie het meest konden bekoren.

Het verhaal dat jullie dit jaar het meest raakte was dat van Ben-Lee en Nadia Van de Velde. Acht jaar ze met hun gezin de drukte van het Antwerpse Borsbeek achter zich lieten om in te trekken in hun droomvilla in de Luikse provincie Braives, staan ze nu op straat. Reden? Hun nieuwbouw werd onbewoonbaar verklaard. Het juridisch geschil met de bouwheer kostte het gezin van vijf al 80.000 euro. Om de kosten te helpen dekken zette een goede vriend van Ben-Lee een steunactie op poten.

Volledig scherm Ben-Lee en Nadia voor hun nieuwbouw in het Luikse Braives, dat net onbewoonbaar werd verklaard. Het gezin gaat nu door gerechtelijke procedures die het niet meer kan betalen. © rv

Gemengde gevoelens rond fusie

Hét nieuws dat dit jaar iedereen in Borsbeek beroerde was de fusie met Antwerpen. In januari raakte bekend dat Borsbeek in 2025 het tiende district van de grootste stad van Vlaanderen zal worden. “Een win-winsituatie”, klonk het bij beide burgemeesters, maar op straat hoorden we vooral gemengde gevoelens. “Ik heb er een dubbel gevoel bij”, vertelde Harry, die al dertig jaar in Borsbeek woont. “Enerzijds ben ik bang dat het dorpsgevoel door de fusie zal verdwijnen. Maar langs de andere kant ben ik blij dat we met Antwerpen fuseren en niet met een kleine gemeente zoals Boechout.”

Er was vooral veel ontevredenheid over de manier waarop er naar de burgers gecommuniceerd werd rond de fusie. In mei werd daarom de nieuwe burgerbeweging ‘Burgers voor Borsbeek’ opgericht. De leden pleiten voor meer transparantie en eisten een referendum. “We zijn in se niet tegen de fusie, wel tegen de manier waarop het gebeurt. We willen dat elke Borsbekenaar een stem krijgt over de fusie en er correct over geïnformeerd wordt”, klonk het. Vijf maanden later haalde de beweging haar slag thuis. Ze verzamelde 2.400 handtekeningen en dat is genoeg om een volksreferendum aan te vragen.

Aanslag drugsmilieu

De gemeente is vandaag nog niet officieel onderdeel van de stad, maar de gevolgen van de drugsoorlog in Antwerpen zijn ook in Borsbeek te voelen. Zo werd in november een woning in de Karel Soetelaan beschoten met een vuurwapen. Daarbij vielen gelukkig geen gewonden. Het slachtoffer dat in het beschoten huis woont zou een bekende zijn in enkele drugsdossiers, evenals verdachte in het onderzoek naar een granaataanslag op de voormalige dansschool Roels aan de Boterlaarbaan in Deurne.

Ook de energiecrisis hield dit jaar heel wat inwoners uit Borsbeek bezig. De hoge prijzen hakken er bij heel wat lokale gemeentebesturen stevig in en uit een grote rondvraag van ‘Het Laatste Nieuws’ bleek dat ook Borsbeek niet gespaard blijft: het aantal aanvragen voor leeflonen is fors gestegen en ook in publieke gebouwen doen Borsbekenaren best een extra trui aan. Burgemeester Dis Van Berckelaer (Iedereen Borsbeek) maakte de balans op.

(Lees verder onder de foto)

Gelukkig was er ook nog goed nieuws te melden uit Borsbeek. In september vonden in het Duitse St. Wendel de World Series Leonhart tafelvoetbal plaats. De Borsbeekse Wendy Huybrechts behaalde er samen met de Nederlandse Amber Starren de titel in de discipline ‘dames classic dubbel’. Ook de junioren vielen in de prijzen.

Een maand daarvoor organiseerde de brandweer van post Borsbeek opnieuw haar jaarlijkse opendeurdag. Alle Borsbekenaren, jong en oud, waren welkom om, na twee jaar coronapandemie, weer enkele adembenemende demonstraties te aanschouwen. Een frietketelbrand: check. Een koe die uit de modder gehaald moet worden: check. En het hoogtepunt: een MUG-helikopter die op het pleintje kwam landen.

Volledig scherm Opendeurdag brandweer Borsbeek helikopter © Marc De Roeck

2022 was een bewogen jaar, met mooie en minder mooie momenten. Jullie lazen onze artikels massaal en dat geeft ons een boost om er volgend jaar nog harder tegenaan te gaan. We wensen jullie nu al het beste voor 2023 en hopen jullie met nog meer verhalen te beroeren.

