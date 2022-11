Zwemdisco, reuzegroot waterspringkasteel en pyjamazwemmen tijdens zwemweek in Breevenbad

“Tijdens de zwemweek bieden we een hele reeks activiteiten voor jong en oud, zodat wij en de bezoekers kunnen ontdekken waar de Bornemnaar in geïnteresseerd is. Heeft en activiteit veel succes, dan kunnen we deze opnemen in onze vaste werking. Denk maar aan watergewenning, lessen aquafitness, een verjaardagsfeestje in het zwembad en meer. Tijdens de zwemweek zetten we, in samenwerking met de clubs, ook ons aanbod nog eens extra in de kijker”, zegt Goedele Adams van de sportdienst.