Zorgkoppel zoekt bewoners met beperking voor VillaVip: “Geven hen heel warm thuis”

Mechelen/Bornem“Een droom die werkelijkheid wordt.” Dat zeggen Marcel Antenbrinck (55) en Sonja Meskens (54) uit Bornem over hun verhuis naar VillaVip in Mechelen. Zij nemen in september als zorgkoppel hun intrek in het kleinschalig woonproject voor personen met een beperking. “We gaan hen een heel warm thuis geven”, beloven ze.

VillaVip kondigde zijn komst naar de woonwijk Papenhof in maart vorig jaar aan. Intussen zijn de grootste bouwwerken op de hoek van het Pastinaakhof en het Aspergeveld achter de rug en lopen de eerste gesprekken met toekomstige bewoners.

“Het gaat om onze dertiende VillaVip in Vlaanderen: een hedendaagse, fijne en kleinschalige woning voor tien volwassenen met een beperking. Ze delen lief en leed met een inwonend zorgkoppel”, licht initiatiefneemster van VillaVip Valérie Dujardyn toe.

Wilden zelf huis kopen

Dat zorgkoppel: Marcel en Sonja. De eerste werkte dertig jaar voor verschillende zorginstellingen, Sonja heeft tien jaar ervaring met de zorg voor personen met een beperking. “Vijf-zes jaar geleden zijn we nog naar huizen gaan kijken om zelf een gelijkaardig initiatief op te starten”, vertellen ze.

VillaVip Mechelen

Het kwam er niet van omdat het organisatorisch te moeilijk te combineren bleek met hun jobs, maar de droom bleef. “En toen stootten we op VillaVip: helemaal wat wij wilden. Ze nemen een stuk overhead en administratie over, waardoor wij ons kunnen focussen op de zorg voor die gasten.”

“Geen groot engagement”

Sonja en Marcel zullen 7 dagen op 7 en 24 uur op 24 instaan voor de zorg, maar vinden dat zelf niet zo’n groot engagement. “Omdat we dit heel graag willen doen. We hebben echt heel veel goesting. De zorg voor personen met een beperking zit in ons systeem en in ons hart”, zegt Sonja.

“Die gasten zijn zo authentiek als je hen zichzelf laat zijn”, vult Marcel aan. “Je herkent er heel veel in van mensen, soms heel erg uitvergroot. Het maakt dat je in de omgang ook zelf helemaal jezelf mag zijn; ze nemen ons zoals we zijn. Het is echt een dankbare groep.”

Begeleid werk

De tien bewoners krijgen elk de beschikking over een eigen kamer en gebruiken voor de rest de gemeenschappelijke delen als de grote leefruimte en multifunctionele ruimte.

Marcel Antenbrink en Sonja Meskens zullen als zorgkoppel hun intrek nemen in de nieuwe VillaVip-woning in de Mechelse wijk Papenhof

“De eetmomenten zijn gemeenschappelijk, maar verder zullen ze hun eigen weekschema volgen met eigen begeleid werk en vrijetijdsbesteding. Wij zullen hen daarin ondersteunen”, klinkt het.

“In onze VillaVip in Diksmuide heeft een bewoner onlangs een triatlon gedaan. Dat was zijn grote droom en het lokaal zorgkoppel heeft zich daar achter gezet. Dat is typerend”, zegt Dujardyn.

Inburgeren

Dat in een nieuwe wijk die nog volop in aanbouw is. “Dat maakt dat wij mee kunnen inburgeren. We hopen hier dingen te kunnen organiseren voor de buurt, samen met onze gasten.”

Wie graag in VillaVip wil komen wonen, moet beschikken over een persoonsvolgend budget. Contact opnemen kan via mechelen@villavip.be of 0492/36.46.35.

VillaVip in aanbouw.