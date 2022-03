Woning onbewoonbaar door brand in bergruimte

Boom Klaasje wil persoon­lijk record koordlopen verbreken op Theater aan Twater

Klaasje Meijer, ex-K3 en vorige week nog in het VTM-programma The Masked Singer ontmaskerd als ‘Schorpioen’, heeft al een nieuwe uitdaging te pakken: highlinen of koordlopen op grote hoogte. Op zaterdag 21 mei komt ze haar kunde demonstreren op Theater aan Twater, waar ze hoopt haar record van twintig meter te verbreken.

